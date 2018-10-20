Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Овен

Первая половина недели позволит вам расширить свои финансовые возможности. В среду или пятницу вероятна плодотворная деловая встреча. Постарайтесь ничего не скрывать от партнеров и коллег. И отношения между вами станут более дружескими и доверительными. Положение достаточно стабильно, но нежелательно бездумно тратить деньги.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Телец

Возможны определенные ограничения в области финансов, но это не значит, что вы будете отказывать себе в необходимых приобретениях и покупках. Во вторник и пятницу не исключены обман и обольщение. Лучше рассчитывать только на себя.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Близнецы

На отсутствие сил и средств вам жаловаться не приходится. Если сделаете то, что запланировали, можете получить достаточно ощутимые результаты. Ваша прибыль и авторитет растут. А работать вам интересно.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Рак

Финансовое положение вполне стабильно. Вас сможет хорошо заработать, проявив свои таланты и склонности. В выходные желательно тратить средства на необходимые приобретения, а не швыряться деньгами направо и налево.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Лев

В финансовом плане успешный период, но в понедельник желательно не заключать сделок и не брать кредиты. Во вторник или среду возможны денежные поступления. Четверг благоприятен для неформального общения с начальством.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Дева

Ваша работоспособность и активность может принести ощутимый результат. Только не спорьте с коллегами, ищите компромисс. В среду постарайтесь упрочить свое положение, переговоры и сделки принесут удовлетворение. В воскресенье хорошо бы забыть о работе.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Весы

Постарайтесь избегать в начале недели серьезных финансовых операций. Не стоит брать кредит, который вам навязывает банк, если вам он не слишком нужен. При вложении денег в недвижимость, внимательно проверяйте договоры и счета. Пятница может разочаровать результатами работы.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Скорпион

В начале недели вы будете бодры и внимательны и сможете даже вовремя заметить и исправить ошибки других. Решать спорные вопросы желательно в среду или в четверг, в эти дни вы будете способны сделать верный выбор. Но не воспринимайте этот совет буквально. Если дело не терпит отлагательства, принимайте решение немедленно, но только опирайтесь на логику, а не на эмоции.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Стрелец

Если ранее вы не проявили излишней расточительности, то вашему материальному положению ничего не грозит. Дела детей могут потребовать денежных вложений. В четверг или пятницу возможны новые финансовые поступления и предложения о работе.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Козерог

Для повышения успешности в материальной сфере, можно использовать следующий прием: сформируйте образ вашего финансового благополучия и удерживайте его некоторое время в вашем воображении, поверьте в него, и он реализуется. Но готовьтесь много работать.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Водолей

Ваша финансовая стабильность может оказаться под угрозой, если вы не ограничитесь только разумными тратами. Вокруг слишком много соблазнов. В пятницу вероятны приятные сюрпризы от коллег. В воскресенье будьте осторожны. Берегите свой кошелек.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября Рыбы

Финансовое положение сейчас стабильно, но денежных поступлений пока не предвидится. Предстоят достаточно крупные расходы, связанные с ремонтом квартиры, дома или дачи, покупкой мебели. Постарайтесь заранее распланировать ваши траты. И что-то отложить.

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