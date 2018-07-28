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Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Овен

Неделя довольно расслабленная и не слишком деловая. Лишь в среду вам будут особенно удаваться дела, связанные с финансами. И в пятницу ваша целеустремленность позволит многого достичь в плане карьерного роста.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Телец

В первой половине недели денежные поступления не ожидаются, зато возможны непредвиденные траты в понедельник и среду. Не исключены конфликты на работе, если вы не захотите работать в команде и начнете тянуть одеяло на себя.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Близнецы

На этой неделе финансовое положение изменится к лучшему, что даст возможность сделать весьма солидные накопления. Вы получите прибыль, которую даже не ожидали. На работе происходят позитивных изменений.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Рак

Финансовых проблем не будет. Вам сделают весьма выгодное деловое предложение. Так что вы многое сможете себе позволить, но лучше все-таки не увлекаться шопингом.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Лев

В начале неделе возможны проблемы с партнерами по бизнесу, для разрешения которых вам придется пустить в ход все свое обаяние. Будьте особенно осторожны с документами, все тщательно проверяйте, прежде чем подписывать. В четверг велика вероятность ошибки в расчетах, которую, впрочем, легко предотвратить.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Дева

Неделя обещает быть в финансовом отношении довольно стабильной. Если только вы не позволите втянуть себя в авантюрную историю. Не стоит участвовать в интригах на работе. Ближе к выходным возможны финансовые поступления.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Весы

Во вторник и среду может поступить такое деловое предложение, о котором вы и мечтать не смели, используйте свой шанс. Решение необходимо принимать быстро, в пятницу уже может быть поздно. Не исключено, что в выходные придется работать.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Скорпион

Финансовое положение вас порадует. У вас появится интересная, творческая подработка. Не отказывайте себе в удовольствии прогуляться по магазинам. Не следует думать, что подарки близким обязаны быть дорогими.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Стрелец

Вы приложили много усилий для достижения финансового успеха. И теперь можете ожидать материальное поощрение. Но с крупными покупками желательно подождать. Отложите деньги на отпуск, если он вам только предстоит.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Козерог

В понедельник у вас появится реальный шанс получить прибавку к жалованью и продвинуться по служебной лестнице. Будьте начеку, чтобы не упустить возможность. Не откровенничайте с коллегами, они вам все-таки не друзья. В четверг не исключено сотрудничество с людьми, в которых вы ранее не видели деловых партнеров.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Водолей

Во вторник возможны денежные потери, если вы не проявите осторожность и здравый смысл. Во второй половине недели ждите денежные поступления. В воскресенье будьте внимательнее при покупке товаров: есть вероятность обмана, обвеса или приобретения некачественного продукта.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа Рыбы

На этой неделе в результате вашего рвения и активности у вас может появиться возможность прилично заработать. Однако финансовая стабильность может оказаться под угрозой из-за необдуманных трат в пятницу. Отдых всей семьей потребуют дополнительных расходов.

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