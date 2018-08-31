Гороскоп на сентябрь 2018 года Овен

Импульсивный сентябрь ждет Овнов. Настойчивость и нетерпеливость будут сопровождать представителей знака весь месяц. Овны будут стремиться к новым свершениям, будут решительными как никогда. Месяц будет складываться благополучно, причем как в профессиональной, так и в личной сферах жизни.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Телец

Сентябрь у Тельцов пройдет легко и приятно. Доброжелательность со стороны окружающих и трепет будут поднимать дух и настроение. Вдохновение представители знака смогут черпать из любой области жизни. Особенно удачно будут проходить знакомства и общение.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Близнецы

Сентябрь для Близнецов будет тихим и приятным месяцем. Никаких новостей и изменений не предвидеться. Звезды советуют ловить момент и насладиться спокойствием. В новом месяце звезды советуют обращать внимание на новые знакомства, они будут добрыми и продлятся долгие годы.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Рак

Спокойный месяц ждет Раков. Спокойствие во всем, кроме профессиональной сферы. Работа будет мотивировать Раков к новым свершениям, а также к солидному заработку. Возможны перемены в жизни, нужно лишь впустить их в жизнь.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Лев

Благоприятный месяц ожидает счастливчиков, родившихся под знаком Льва. Все будет складываться наилучшим образом. Львам будет хотеться поспорить, на работе – блеснуть, а дома отдохнуть и насладиться спокойствием. В личной жизни Львы почувствуют уют.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Дева

Счастливый сентябрь ожидает Дев. На работе все спокойно, а в личной жизни будет царить гармония. Представители знака будут наслаждаться уютом дома, параллельно развиваться и духовно расти. Чтобы укрепить здоровье они займутся спортом.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Весы

В сентябре Весы будут терпеть неудачи на работе. Посвятить все свое свободное время заботе о доме и детях. Это поможет вам расслабиться и отвлечься от проблем. Новые романтические отношения вполне могут перерасти в крепкий брак. Не теряйте голову и трезво оценивайте происходящее.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Скорпион.

Сентябрь будет испытывать Скорпионов на прочность, как на работе, так и в личной жизни. Контролируйте свои эмоции и умерьте упрямство. Свободным Скорпионам придется умерить свои амбиции и быть более внимательными к окружающим. Представителям данного знака, состоящим в отношениях придется сделать нелегкий выбор. Возьмитесь за свое питание и режим.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Стрелец

В этом месяце удача на стороне Стрельцов. Используйте все возможности, чтобы проявить себя и продвинуться по карьерной лестнице. Не бойтесь расставаться с деньгами. Вплотную займитесь самообразованием. Не тратьте время на ссоры с близкими, будьте более чуткими. Не перенапрягайтесь и уделяйте достаточно времени сну.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Козерог

Сентябрь удивит Козерогов внезапными переменами. Упорный труд, самодисциплина и уверенность в себе помогут вам занять свое место. Стоит обратить внимание на свои расходы. Личная жизнь стабильна, порадует гармонией и спокойствием. Свободных Козерогов ждут новые романтические увлечения.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Водолей

В сентябре Водолеям придется много и напряженно работать, но результат этой работы не удовлетворит ваше начальство. Необходимо обратить внимание на свое моральное состояние. Водолеям в отношениях стоит обратить внимание на свою вторую половинку. Все проблемы со здоровьем в сентябре связаны с угрозой остаться наедине со своими проблемами и переживаниями.

Гороскоп на сентябрь 2018 года Рыбы

В сентябре Рыбы будут заряжать окружающих энергией. Однако взлет в финансовом вопросе в сентябре не ожидается. Посвятите себя семье – тепло и забота дадут вам то, что вам так необходимо. Для свободных Рыб этот месяц будет "одиноким". Все, чего вы так хотите, найдет вас в следующем месяце. Особое внимание стоит уделить здоровью. Возможно обострение хронических болезней.

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