Группа Metallica презентовала собственный виски

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарная рок-группа представила свой виски, который музыканты разработали вместе с "мастером перегонки спирта" Дэйвом Пикереллом. Об этом сообщается на сайте группы.
Виски дали название "Blackened" ("Затемненный") - в честь одной из композиций Metallica из альбома "...And Justice for All" 1988 года.
"Мы хотели сделать виски, который вписывается в философию Metallica и выгодно отличается от всех остальных. Не можем дождаться момента, когда вы его попробуете!", – говорится в сообщении музыкантов на сайте распространителя напитка.-0-
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