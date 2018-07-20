Гвинет Пэлтроу снимется в новом сериале "Политик"

Сериал "Политик" станет новым проектом американского продюсера Райана Мерфи. Он извествен такими сериалами как "Американская история ужасов", "Хор" и "Части тела".
В съемках нового проекта продюсер задействует Гвинет Пелтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон и даже Барбару Стрейзанд. Актрисы поучаствуют в съемках комедийного сериала для сервиса Netflix. Сериал расскажет о богатов политике из Санта-Барбары. Зрители под именем главного героя узнают звезду Бродвея Бена Платта.
Райан Мерфи признался, что он в своих проетах больше не хочет шокировать зрителя. Его новая цель – создавать проекты о доброте и сердце. Для нового сериала Мерфи станет не только исполнительным продюсером, но и сценаристом.
Дата выхода сериала на платформу Netflix пока не известна.
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