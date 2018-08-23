Хью Лори снимется в новом сериале HBO

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Хью Лори, который проснулся знаменитым после роли доктора Хауса в одноименном сериале, примет участие в съемках пилотного эпизода "Авеню 5". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, режиссером и исполнительным продюсером сериала станет шотландский сатирик и телережиссер Армандо Ианнуччи. Он также является создателем американского комедийного сериала "Вице-президент" седьмой и последний сезон которого выйдет в 2019 году.

Hollywood Reporter описывает "Авеню 5" как "космическую комедию", действие которой происходит в будущем. Отмечается, что Лори исполнит роль капитана Райана Кларка.-0-