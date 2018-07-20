I cake you! Сегодня отмечается Международный день торта

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный день торта отмечается 20 июля. Идея создания праздника принадлежит миланскому клубу "Королевство любви", который объединяет музыкантов, кулинаров и других увлеченных творческих личностей.

Праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Впервые День торта отметили 20 июля 2011 года. Он сразу же обрел международный характер: в его праздновании приняли участие Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США.

В этот день был испечен первый в мире коллективный "многонациональный" миротворческий торт. Люди присылали фотографии испеченных ими сладостей на сайт организаторов. В итоге параметры всех изготовленных тортов были суммированы, и границы первого в мире коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. С тех пор День торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран из года в год увеличивается.

В этот день принято угощать себя и друзей любимыми сладостями, но особенно - тортом. По традиции гости, стучащие в дверь, на вопрос "Кто там?" должны отвечать "I cake you!", что в переводе означает "Я к тебе с тортиком" или "Я пришел к тебе с тортом".

Предлагаем несколько вкусных и быстрых рецептов, чтобы побаловать в сладкий день своих близких домашним тортиком.

1. Торт "Ленивый медовик". Готовится быстро и просто.

Для теста понадобится: 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки жидкого меда, 1 десертная ложка соды и 1,5-2 стакана муки.

Для крема: 600 г сметаны 20-24% и полстакана сахара.

Начнем с приготовления теста: берем яйца, сахар, жидкий мед и хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем муку и соду. Доводим до однородного состояния - тесто готово. Выливаем тесто в форму, покрытую пергаментом, и выпекаем в разогретой духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов. В это время готовим крем - взбиваем сметану и сахар. Медовый корж для торта немного остудить и разрезать на три части. Хорошо промазать кремом коржи и бока медового торта. Даем пропитаться хотя бы 2-3 часа - и можно подавать к столу!

2. "Вкус детства" - десерт из сметаны и песочного печенья.

Важно купить свежую сметану 20% жирности. При желании торт можно полить жидким медом, посыпать какао или орехами.

Нам понадобится: 250 г песочного печенья, 100 г сахара и 500 г сметаны.

Сметану соединяем с сахаром и перемешиваем. Сахар должен полностью раствориться. В форму с высокими краями выкладываем слоями печенье, а затем сметанный крем. Оставляем десерт в холодильнике на 2-3 часа. Тортик готов!

3. "Торт со сгущенкой" можно пробовать уже через полчаса! Приготовить его сможет кто угодно - здесь не нужен миксер и специальные принадлежности.

Для коржей понадобится: 140 г муки, 100 г сливочного масла, 1 банка сгущенного молока, 2 куриных яйца, половина чайной ложки соды, 2 чайные ложки какао.

Для крема: 400 г сметаны и 200 г сахара.

В растопленное сливочное масло добавить сгущенку и яйца. Перемешать до однородного состояния. Добавить просеянную муку, затем гашенную соду. Все тщательно перемешать. 2/3 теста выложить на застеленный пергаментом противень. В оставшееся тесто добавить какао и также равномерно распределить по форме. Отправить форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 10-15 минут. Для крема смешать сметану с сахаром. Готовый корж разрезать и хорошо смазать еще теплые коржи кремом. "Собрать" торт и украсить измельченными в крошку остатками коржей.

Приятного аппетита!-0-