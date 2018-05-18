Иллюстратор Анна Редько создала постер, посвященный Марадоне в брестском "Динамо"

Брестчанка посвятила новую иллюстрацию приезду легендарного футболиста Марадоны в Брест. Свою работу Анна Редько опубликовала на странице в социальной сети Facebook. Она выполнена в клубных бело-синих цветах.

Художница вписала аргентинца в памятник Тысячелетия Бреста, который был установлен в 2009 году. Под покровительством ангела-хранителя размещены фигуры исторических деятелей и собирательных образов брестчан. Анна одела Марадону в винтажную футбольную форму клуба и поставила его в одну линию с такими легендарными личностями как князь Витовт, Николай Радзивилл Черный и другими. А в левом верхнем углу иллюстрации художница разместила лозунг: "Д – значит Диего".

Напомним, что недавно Диего Марадона подписал трехлетний контракт с брестским "Динамо", заняв должность председателя правления клуба. К исполнению своих обязанностей он приступит сразу после чемпионата мира по футболу в России.