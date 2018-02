Илон Маск продал все огнеметы за четыре дня

Совсем недавно мы писали о том, что известный американский бизнесмен и основатель Space X Илон Маск решил продавать огнеметы. Многие расценили это как шутку, да и сам Маск в юмористическом ключе рассказывал о продукте. Так, по его словам, огнемет поможет "оживить любую вечеринку" и спасет во время "зомби-апокалипсиса".

Несмотря на всю комичность товара, все двадцать тысяч огнеметов были распроданы всего за четыре дня. Стоимость оружия составила шестьсот долларов. Среди покупателей есть имена таких знаменитостей как Чендлер Риггз (Карл из сериала "Ходячие мертвецы"), рэпер ASAP Twelvyy и YouTube-блогер TmarTn. Например, Чендлер Риггз в своем аккаунте в Twitter написал: "Ребята, я только что купил огнемет. Чувствую себя таким довольным, но в то же время неменого в ступоре".

guys i just bought a flamethrower



i feel so satisfied yet so confused