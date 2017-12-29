Instagram опубликовал список самых популярных мест в мире

Фотосервис Instagram обнародовал собственный рейтинг самых популярных среди его пользователей мест на планете. Рейтинг составлен на основании хештегов и количестве положительных оценок.
Итак, чаще всего фотографии в уходящем году делали в этих местах:
1. Диснейленд (Анахайм, США);
2. Таймс-сквер (Нью-Йорк, США);
3. Центральный парк (Нью-Йорк, США);
4. Эйфелева башня (Париж, Франция);
5. Диснейленд (Токио, Япония);
6. Диснейуорлд (Орландо, США);
7. Лувр (Париж, Франция);
8. Бруклинский мост (Нью-Йорк, США);
9. Диснеевский калифорнийский парк приключений (Анахайм, США);
10. Бульвар Лас-Вегас-Стрип (Лас-Вегас, США).
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.975 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN