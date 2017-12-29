Instagram опубликовал список самых популярных мест в мире

Фотосервис Instagram обнародовал собственный рейтинг самых популярных среди его пользователей мест на планете. Рейтинг составлен на основании хештегов и количестве положительных оценок.

Итак, чаще всего фотографии в уходящем году делали в этих местах:

1. Диснейленд (Анахайм, США);

2. Таймс-сквер (Нью-Йорк, США);

3. Центральный парк (Нью-Йорк, США);

4. Эйфелева башня (Париж, Франция);

5. Диснейленд (Токио, Япония);

6. Диснейуорлд (Орландо, США);

7. Лувр (Париж, Франция);

8. Бруклинский мост (Нью-Йорк, США);

9. Диснеевский калифорнийский парк приключений (Анахайм, США);

10. Бульвар Лас-Вегас-Стрип (Лас-Вегас, США).