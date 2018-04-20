Ирина Кривко вышла замуж

Олимпийская чемпионка по биатлону Ирина Кривко 20 апреля вышла замуж. Избранником белорусской спортсменки стал сервисмен команды Артем Лещенко, сообщает Белорусская федерация биатлона.
Ирина опубликовала фотографию в своем официальном аккаунте в Instagram. Под ней она оставила короткую подпись: "Семья". На снимке молодожены сидят в автомобиле. На Ирине надето белое платье с кружевным верхом, а в руках – букет из белых и красных роз. В комментариях поклонники сразу же активно стали поздравлять семейную пару и желать им счастья.
Ирина Кривко является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. Вместе с Надеждой Скардино, Динарой Алимбековой и Дарьей Домрачевой она стала победительницей эстафеты.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2.001 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN