Исполнитель роли Джейме Ланистера рассказал о самой жестокой сцене "Игры престолов"

Актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший одну из ключевых ролей в сериале "Игра престолов", заявил в недавнем интервью, что считает сцену с убийством ребенка в пятом сезоне самой жестокой.
По словам актера, он так и не смог посмотреть ее. Речь идет о моменте, когда Станнис Баратеон позволил жрице Мелисандре сжечь свою дочь Ширин ради победы в битве. Костер-Вальдау считает, что это было очень жестоко: "Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно".
Также он заявил, что сцена, в которой десятилетнего ребенка кормят грудью, не менее тяжелая для его восприятия, так как это со всех сторон неправильно.
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