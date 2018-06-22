Исполнитель роли Джейме Ланистера рассказал о самой жестокой сцене "Игры престолов"

Актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший одну из ключевых ролей в сериале "Игра престолов", заявил в недавнем интервью, что считает сцену с убийством ребенка в пятом сезоне самой жестокой.

По словам актера, он так и не смог посмотреть ее. Речь идет о моменте, когда Станнис Баратеон позволил жрице Мелисандре сжечь свою дочь Ширин ради победы в битве. Костер-Вальдау считает, что это было очень жестоко: "Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно".

Также он заявил, что сцена, в которой десятилетнего ребенка кормят грудью, не менее тяжелая для его восприятия, так как это со всех сторон неправильно.