Итальянка завещала 30 тыс. евро своему коту

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно завещанию итальянки, скончавшейся несколько дней назад, ее питомец получает в наследство 30 тыс. евро, сообщает ТАСС.

Женщина не раз подчеркивала, что кот Джерри - главное и самое близкое существо в ее жизни. На случай собственной смерти она составила завещание, согласно которому любимец наследует состояние в размере 30 тыс. евро. Члены семьи обязаны заботиться о животном и в случае болезни затратить любые средства на его лечение - вплоть до продажи антиквариата и драгоценностей.

Дети покойной с уважением отнеслись к последней воле своей матери: в настоящее время богатый наследник питается креветками и имеет в своем распоряжении четыре лежанки.-0-