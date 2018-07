Из-за нападения акул на детей в штате Нью-Йорк закрыли два пляжа

Телеканал ABC 7 New York сообщает о том, что власти американского штата Нью-Йорк закрыли два пляжа, которые расположены на острове Файр из-за появления вблизи острова акул, которые напали на детей.

13-летний мальчик и 12-летняя девочка плавали вблизи острова, который находится южнее густонаселенного Лонг-Айленда, получили глубокие укусы. В настоящее время эксперты изучают фрагмент зуба, который был обнаружен в одной из ран.

Possible shark tooth pulled from leg of 13-year-old boy bit while boogie boarding in ocean off of Atlantique beach today. Courtesy Ocean Beach Fire Dept. pic.twitter.com/REzYvYo7vQ