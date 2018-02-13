"Избитого" Цукерберга поместили на обложку журнала Wired

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Wired вышел с обложкой, на которой изображен "побитый" основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг.

Как говорится на сайте журнала Wired, номер посвящен неприятностям, с которыми сейчас столкнулась соцсеть.

Автор обложки - художник Джейк Роуланд из Нью-Йорка. Отмечается, что специалист создал образ избитого Марка Цукерберга с помощью комбинирования нескольких снимков. "Wired хотел портрет избитого, раздираемого битвами Цукерберга. Проблема заключалась в том, что он не собирался для этого сниматься", - пошутил над поставленной задачей Джейк Роуланд.

Именно поэтому художник пошел на творческую хитрость: взял фотографию Марка Цукерберга и совместил ее с тремя фотокарточками своих нью-йоркских моделей в синяках и кровоподтеках.

Главная статья свежего номера журнала Wired рассказывает о череде проблем, с которыми столкнулся Facebook за последние несколько лет. В частности, приводится информации о борьбе соцсети с фейковыми новостями.

Ранее СМИ писали о том, что Марк Цукерберг потерял миллиарды из-за изменений ленты соцсети Facebook.-0-