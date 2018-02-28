Израильский садовник нашел средневековый перстень с изображением святого Николая

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский садовник Декель Бен-Шитрит нашел древний перстень с изображением святого Николая. Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что 26-летний садовник во время прополки наткнулся на бронзовое кольцо, предположительно, с изображением покровителя путешественников святого Николая. Бен-Шитрит опубликовал фото находки в соцсети Facebook. Снимок заметили эксперты и посоветовали сообщить о перстне в Управление древностей Израиля.

Археологи датируют находку XII-XV веками и предполагают, что перстень мог принадлежать паломнику, который посещал Назарет или Галилейское море.-0-