Израильский садовник нашел средневековый перстень с изображением святого Николая

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский садовник Декель Бен-Шитрит нашел древний перстень с изображением святого Николая. Об этом пишет Times of Israel.
Отмечается, что 26-летний садовник во время прополки наткнулся на бронзовое кольцо, предположительно, с изображением покровителя путешественников святого Николая. Бен-Шитрит опубликовал фото находки в соцсети Facebook. Снимок заметили эксперты и посоветовали сообщить о перстне в Управление древностей Израиля.
Археологи датируют находку XII-XV веками и предполагают, что перстень мог принадлежать паломнику, который посещал Назарет или Галилейское море.-0-
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