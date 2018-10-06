К Земле приближается потенциально опасный астероид

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциально опасный астероид 2018 EB сблизится с Землей в ночь с 6 на 7 октября. Информация об этом содержится на сайте Центра исследования околоземных объектов NASA.

Максимальное сближение астероида с Землей ожидается 7 октября в 4.24 (время белорусское). Расстояние до Земли составит 0,0396 астрономических единицы - 5,9 млн км, 15,4 расстояний от Земли до Луны. Абсолютная магнитуда - 21,8.

Диаметр астероида — от 120 до 260 метров.

Столкновение с Землей этому астероиду не грозит. Астероид попал в категорию потенциально опасных не потому, что он может столкнуться с Землей, такая возможность исключена. Потенциально опасными считаются все астероиды магнитудой примерно 22.0, которые пролетают на расстоянии от Земли не более 0,05 астрономической единицы.-0-