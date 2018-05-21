Каблуки уходят в прошлое - результаты исследований

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушки все чаще предпочитают обувь на плоской подошве туфлям на каблуке. К такому выводу пришли аналитики маркетинговой компании NPD Group's Retail Tracking Service, сообщает Lenta.ru.

Согласно исследованиям маркетинговой компании, в 2017 году продажи туфель упали на 11%, а продажи кроссовок, наоборот, повысились на 37%.

Исполнительный директор NPD Бет Голдштейн отмечает: "Потребность в комфорте становится первостепенной у потребителя, ведь современный человек постоянно находятся в движении. Бренды, специализирующиеся на удобной обуви, сейчас успешнее, потому что комфорт - это то, чего хотят женщины всех возрастов".

Прибыль, вырученная за 2017 год от продаж спортивной обуви в США, достигла $20 млрд. Лидерами стали немецкая фирма Adidas и американская фирма Nike.-0-