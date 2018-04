Камень Йоко Оно стоимостью $17,5 тыс. похитили из музея

Из канадского Музея Гардинера похитили камень, подписанный Йоко Оно. Стоимость экспоната оценивается в семнадцать с половиной тысяч долларов. Женщина, совершившая кражу, попала на камеры видеонаблюдения, теперь ее разыскивает полиция.

Female sought in Theft Over $5000 investigation. Mon. Mar. 12, at 5:35 p.m., at the Gardiner Museum located at 111 Queen's Park. She allegedly stole a rock on display of an art exhibit. Last seen walking south on Queen's Park. #GO601628 if seen pls call 416-808-5200 ^gl pic.twitter.com/uzoQ38AZ9S