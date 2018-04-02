Канадские ученые выяснили, как форма ушей влияет на слух

Ученые провели исследование, в котором участвовали 16 добровольцев. Их разместили в комнате, в которой справа и слева от испытуемых на разной высоте висели источники звука. Сначала они безошибочно определяли место, откуда идет звук. Потом с помощью силиконовых накладок им изменили форму ушей.

Сначала люди путались, называя место расположения источника звука, но постепенно адаптировались и начинали отвечать правильно.

Оказалось, что определить место, где находится источник звука в горизонтальной плоскости человеку помогает то, что у него два уха. Однако, чтобы определить, идет звук снизу или сверху, нам позволяет именно форма ушной раковины.