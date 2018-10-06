Картина Бэнкси за $1,4 млн самоуничтожилась после продажи на аукционе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе Sotheby's в Лондоне известная работа художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после продажи за $1,4 млн. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Картина примерно оценивалась в $250-400 тыс., однако в ходе аукциона цена поднялась до $1,4 млн. Это единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Его художник создал в 2006 году. Работа находилась в тяжелой раме, куда, как выяснилось, был встроен шредер. Он включился сразу после удара молотка, свидетельствующего о продаже картины. Холст был изрезан на мелкие полоски.

Представители Sotheby's уже связались с покупателем, обсуждаются дальнейшие действия. Покупатель, согласно правилам аукциона, может отказаться от лота в случае его повреждения. При этом не исключается, что акция со шредером только повысит стоимость картины.-0-