Кэти Перри и Орландо Блум вместе проводят время в Праге

Певицу Кэти Перри и актера Орландо Блума видели вместе на улицах Праги. Видимо, молитвы поклонников были услышаны, и пара вновь воссоединилась.
На днях парочку видели в Праге, где они гуляли по улицам города. Ранее ходили слухи, что влюбленные вновь сошлись еще в конце прошлого года и даже отдыхали вместе на Мальдивах, однако тогда их заснять не удалось. Зато сейчас точно имеются доказательства того, что пара, как минимум, проводит время вместе.
В Чехии Орландо Блум находится уже несколько недель, снимаясь в сериале Carnival Row от Amazon. А вот Кэти Перри, видимо, решила поддержать актера и побыть какое-то время рядом.-0-
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