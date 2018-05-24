Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась в прошлые выходные, однако разговоры вокруг этого события все не утихают. Немалая часть обсуждений касается свадебного наряда новоиспеченной герцогини Сассекской.

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Недавно свое мнение высказала и певица Кэти Перри. Она отметила, что Маркл ей очень симпатична, но с платьем та определенно не угадала. Артистка сказала, что на ее месте она бы примерила наряд перед свадьбой еще раз. С Перри согласны многие блогеры и стилисты, уверенные, что наряд сидел на герцогине не так хорошо, как мог бы.

Сообщается, что над созданием свадебного платья невесты в течение четырех месяцев трудились около 50 человек.