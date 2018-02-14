Кети Топурия и Гуф подогрели слухи о романе совместным фото

Слухи о том, что певица Кети Топурия встречается с рэпером Гуфом ходили уже давно, но пара никак их не комментировала. На днях в Instagram рэпера появилась совместная фотография пары на заднем сидении автомобиля.
Под снимком исполнитель поставил несколько смайлов, но ничего определенного так и не написал. Также он не отметил Кети на фотографии, а сама певица на ней прикрывает свое лицо. Правда и без этого понятно, что на снимке изображена именно Топурия.
В прошлом году российские СМИ неоднократно писали о совместном отдыхе пары в Тайланде. Но на тот момент Кети еще была замужем за Львом Гейхманом. Но вскоре стало известно, что певица подала на развод. Поклонники подозревают, что именно отношения Кети с Гуфом стали причиной распада брака.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4618 BYN
|2.455 BYN
|2.462 BYN
|USD
|1.9901 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.456 BYN
|3.445 BYN
|3.455 BYN