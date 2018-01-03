Кинокритики выбрали самый лучший фильм о Гарри Поттере

Кинокритики выбрали самый лучший фильм франшизы о Гарри Поттере. Об этом сообщает портал Collider.

По мнению экспертов, первое место заслуживает третья часть саги - "Гарри Поттер и узник Азкабана". Именно в этом фильме зрители знакомятся с Сириусом Блэком, роль которого исполняет Гари Олдман. Также критики отметили, что именно к этой части франшизы образы главных героев становятся глубже и драматичнее, к тому же в фильме сохраняется та волшебная атмосфера, протянувшаяся еще от первой части саги о Гарри Поттере.

На втором месте оказалась часть под названием "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2". А вот бронзу заслужил фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

Последнее место досталось второму фильму франшизы про "тайную комнату". Критики посчитали, что эта часть вышла слишком длительной по хронометражу и скучноватой из-за затянутого сюжета.-0-