Кинокритики выбрали самый лучший фильм о Гарри Поттере

Кинокритики выбрали самый лучший фильм франшизы о Гарри Поттере. Об этом сообщает портал Collider.
По мнению экспертов, первое место заслуживает третья часть саги - "Гарри Поттер и узник Азкабана". Именно в этом фильме зрители знакомятся с Сириусом Блэком, роль которого исполняет Гари Олдман. Также критики отметили, что именно к этой части франшизы образы главных героев становятся глубже и драматичнее, к тому же в фильме сохраняется та волшебная атмосфера, протянувшаяся еще от первой части саги о Гарри Поттере.
На втором месте оказалась часть под названием "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2". А вот бронзу заслужил фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
Последнее место досталось второму фильму франшизы про "тайную комнату". Критики посчитали, что эта часть вышла слишком длительной по хронометражу и скучноватой из-за затянутого сюжета.-0-
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