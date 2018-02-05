Китаянка выпрыгнула из мчащейся машины и отделалась царапинами - видео

В тайваньском городе Тайнань женщина выпрыгнула из автомобиля, едущего со скоростью почти 100 км/ч. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент попал на видеорегистратор, установленный на другом авто, которое ехало немного позади. На видео заметно, как у автомобиля открывается передняя дверь и из нее вываливается женщина, которая затем катиться по обочине. Оказалось, что причиной такого поступка стала ссора с парнем, который находился за рулем. Женщина решила не дожидаться полной остановки транспорта и выпрыгнула из него на ходу.

Пострадавшая отделалась незначительными ушибами и царапинами.-0-