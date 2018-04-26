Книга с автографом Стивена Хокинга выставлена на аукцион в Великобритании

Книга с редким автографом английского физика Стивена Хокинга, умершего в этом году, выставлена на онлайн-аукцион. Стартовая цена издания – 20 тысяч фунтов стерлингов (28 тысяч долларов).

Физик в последний раз оставил свою подпись в книге "Археология Индустриальной революции" в 1973 году. После этого у него внезапно развилась редкая форма паралича, и он перемещался только в инвалидной коляске.

Вместе с автографом Хокинга в книге есть подписи и других ученых Института теоретической астрономии Кембриджского университета.

Сфера научных исследований Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. Хокинг - автор теории "испарения" черных дыр за счет радиации, автор множества научно-популярных книг.

Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года на 77 году жизни.