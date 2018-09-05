Коалу три раза выгоняли из аптеки в Австралии

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В австралийском городе Порленд сотрудникам аптеки за день пришлось три раза выгонять коалу из помещения. Видео с необычным посетителем выложил один из очевидцев.
Коала зашла местную аптеку и не хотела уходить. Несмотря на то, что сотрудники аптеки несколько раз выгоняли животное, коала далеко не уходила и ждала неподалеку на парковке, чтобы снова забежать в аптеку.
После третьего раз посетители аптеки решили накрыть коалу коробкой, чтобы она не попала под машину, и вызвали спасателей.
Специалисты предполагают, что животное мог привлечь запах эвкалиптового масла, которое используется при изготовлении многих лекарственных препаратов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4336 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.117 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.0823 BYN
|3.094 BYN
|3.1 BYN