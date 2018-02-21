Королева Елизавета II впервые посетила Лондонскую неделю моды

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Елизавета II впервые за 66 лет правления посетила Лондонскую неделю моды. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что 91-летняя королева стала гостьей показа 27-летнего британского дизайнера Ричарда Куинна. На показе Елизавета II сидела в зрительном зале рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и с главой Британского совета моды Кэролайн Раш.

Королева для мероприятия выбрала платье и пиджак серо-голубого цвета, а также черные туфли. Завершила образ гостья показа черными перчатками и сумочкой.

После модного показа Елизавета II вручила 27-летнему модельеру Ричарду Куинну только что учрежденную премию за развитие британского дизайна. Молодой модельер удостоился высокой награды за коллекцию, в которой преобладали яркие, цветочные принты и смелые сочетания.

Куинн поблагодарил королеву за оказанную честь. "Это просто фантастика. Я не мог поверить своим глазам, когда еще до начала показа увидел маленькую подушечку в первом ряду. Королева - икона стиля. Она первой из женщин в королевской семье стала носить брюки", - сказал Ричард Куинн. Он также отметил, что хотел бы создавать одежду для Меган Маркл, невесты принца Гарри.

"Ее Величество смотрит шоу Ричарда Куинна с Анной Винтур. Ричард стал первым обладателем премии Елизаветы II за развитие британского дизайна", - сообщается в Twitter королевской семьи.

Награда была учреждена, чтобы отметить вклад модной индустрии в развитие общества и международные отношения. Премия будет ежегодно вручаться одному из британских дизайнеров за талант и оригинальность. Статуэтку создала ювелир из Бирмингема Люси Прайс.-0-

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