Кошка в Великобритании дважды спасла свою хозяйку

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кошка Мисси два раза помогла своей хозяйке Анджеле Тинниг вовремя обратиться к врачу, сообщает британское издание Metro.

Женщина заметила, что ее кошка стала лежать у нее на груди, хотя раньше этого не делала. Тинниг обратилась к врачам, которые обнаружили в груди женщины предраковые клетки.

Тогда врачи смогли вовремя прооперировать пациентку. Через два года ситуация повторилась. Женщина снова обратилась к врачам. В этот раз они диагностировали рак. Если бы не "диагностика" кошки, могли бы пройти месяцы, пока женщина заметила бы симптомы заболевания.

Анджела Тиннинг выдвинула свою кошку на Национальную кошачью премию в номинации "Кошка-герой".-0-