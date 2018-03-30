"Космическую одиссею" Кубрика покажут на Каннском фестивале на 70-миллиметровой пленке

В этом году известная кинокартина режиссера Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея" отмечает свое пятидесятилетие. В честь этого на Каннском фестивале зрителям будет представлена копия фильма на 70-миллиметровой пленке. Именно в таком формате он вышел в 1968 году.
Показ состоится 12 мая в рамках программы "Классика Канн". Запись предоставит режиссер "Интерстеллара" и трилогии "Темный рыцарь" Кристофер Нолан. Он отметил, что кинолента Кубрика очень сильно повлияла на него еще в детстве, когда он пошел на "Космическую одиссею" с отцом в кино.
К слову, копию на 70-миллиметровой пленке не реставрировали. Она была заново напечатана с использованием оригинальных негативов.
Каннский кинофестиваль пройдет в период с 8 по 19 мая текущего года.
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