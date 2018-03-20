Кот вернулся к хозяину спустя 14 лет после разлуки

Владелец кота по имени Томас Младший после урагана вынужден был спешно уехать из города. Попутно выяснилось, что от него сбежал домашний любимец.
Перри Мартин проживал в городе Форс-Пирс и после переезда потерял надежды на встречу с питомцем. Вернувшись спустя годы в родной город он обнаружил Томаса Младшего целым и невредимым.
Кот проскитался в течение 14 лет. Для мужчины остаются загадкой причины побега животного и теперь он больше всего желает, чтобы Томас заговорил и рассказал о своих приключениях.
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