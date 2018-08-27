Кристина Орбакайте удивила поклоников новыми фото дочки

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте провела это лето вместе с семьей. За это лето семейство Орбакайте побывало на Средиземном море, во Вьетнаме, в Америке и завершило отпуск в Юрмале. Все это время знаменитая мама провела с детьми и теперь "хвастается" фотографиями 6-летней дочки в своих соцсетях, сообщает "7 Дней".
6-летняя Клавдия за это лето не только набралась впечатлений от путешествий, но и заметно повзрослела. Поклонники артистки не исключают, что Клавдию ждет модельное будущее, ведь она уже сейчас выглядит не по годам взрослой.
У девочки уже есть опыт работы на подиуме, но пока ей это не интересно, она делает уверенные шаги к карьере балерины.
Сама же Орбакайте, судя по всему, хотела бы, чтобы дочка продолжила семейное дело и стала певицей. Недавно Кристина и Клавдия побывали в караоке-баре в Юрмале, где порадовали случайных посетителей дуэтом. Мама и дочка с успехом исполнили несколько песен из раннего репертуара Кристины. -0-
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