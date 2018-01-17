Кроссовки с проездным билетом анонсировали в Германии

Компания Adidas представила кроссовки EQT Support 93/Berlin, которые оснащены вмонтированным проездным билетом на общественный транспорт на год.
Обувь выпущена ограниченным тиражом всего в 500 пар. Их стоимость составляет 180 евро.
Несмотря на то, что в немецкой столице сейчас совсем не теплая погода, количество желающих приобрести кроссовки превысило 500 человек. Всех заинтересовала "фишка", позволяющая пользоваться берлинскими автобусами, трамваями, метро и паромами до конца 2018 года.
Подобный билет обычно стоит 761 евро. Таким образом в данном случае кроссовки являются приятным бонусом к реализуемому со значительным дисконтом проездному.
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