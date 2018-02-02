Курорт вблизи Финляндии будет закрыт для мужчин

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом 2018 года вблизи Финляндии откроется островной курорт SheIsland, доступный только для женщин. У дам появится шанс насладиться роскошным оздоровительным отдыхом, причем мужчины попасть в райский уголок не смогут, сообщают информагентства.
Личный опыт вдохновил Кристину Рот на создание подобного курорта. Она заметила, что во время отдыха женщины чувствуют себя в присутствии противоположного пола более скованными и напряженными, поскольку начинают беспокоиться о своем внешнем виде. На новом курорте SheIsland посетительницы смогут полностью расслабиться и уделить внимание себе.
Составляя списки гостей, организатор курорта лично изучит информацию о каждой из туристок. Посетить необычное место для отдыха можно будет уже в июле нынешнего года.-0-
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