Леди Гага отменила 10 концертов из-за сильных болей

Певица Леди Гага расстроила своих поклонников неожиданной новостью: она отменила 10 заключительных концертов своего мирового тура. Такое решение пришлось принять в соответствии с рекомендациями врачей.
Артистка страдает от хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями. За день до выступления в Лондоне на официальном Twitter-аккаунте певицы появилось сообщение об отмене оставшихся концертов.
Сейчас Леди Гага находится под наблюдением профессиональных медиков, которые стараются поправить здоровье певицы, чтобы та смогла вновь радовать фанатов своими песнями.-0-
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