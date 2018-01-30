Леди Гага показала помолвочное кольцо с большим бриллиантом

В скором времени состоится свадьба Леди Гага и ее менеджера Кристиана Карино. Мужчина сделал предложение известной певице еще летом, и она согласилась выйти за него. Однако помолвочное кольцо звезда продемонстрировала только на церемонии "Грэмми".

На торжественном мероприятии Леди Гага приковала к себе внимание многих, ведь на девушке было шикарное черное платье от Armani Privé. Певица выглядела в нем очень элегантно и эффектно. На ее безымянном пальце красовалось помолвочное кольцо с большим розовым бриллиантом.-0-