Лера Кудрявцева родила дочь и показала ее в Instagram

47-летняя ведущая Лера Кудрявцева родила дочь. Эту информацию сообщает сайт cosmo.ru. Теперь Кудрявцева и ее муж, хоккеист Илья Макаров, счастливые родители маленькой девочки. Лера порадовала поклонников первым фото дочери в своем Instagram-аккаунте. Фото телеведущая назвала просто: "Доченька".
Первым в комментариях отозвался бывший возлюбленный телезвезды Сергей Лазарев. Он прокомментировал фото радостным "Урааааа!!!". Подписчики не остаются в стороне и тоже поздравляют новоиспеченную маму. Стоит отметить, что телеведущая долгое время скрывала свою беременность и сообщила об этом только за пару месяцев до родов. У Игоря Макарова дочь - первый ребенок.
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