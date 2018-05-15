Летящий к Земле астероид будет виден в любительские телескопы

Астрономы предупредили, что к Земле приближается крупный астероид, который пролетит через орбиту Луны в ночь на 16 мая. Ученые оценили размеры космического пришельца. По их подсчетам, астероид будет от 60 до 130 метров. Впервые астероид 2010 WC9 был обнаружен при помощи астрономического обзора Catalina Sky Survey в ноябре 2010 года. По расчетам американских ученых, следующее сближение астероида с Землей ожидается примерно через примерно 300 лет.