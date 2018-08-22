Линию косметики для мужчин выпустит Chanel

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая линейка косметики для представителей мужского пола выйдет у Chanel. Эту информацию сообщает wwd.com. Коллекцию назовут Boy de Chanel. Так, мужчины смогут воспользоваться тональным флюидом, который выйдет в трех оттенках, карандашом для бровей в четырех оттенках, а еще увлажняющим бальзамом для губ.

Начнутся продажи линии уже первого сентября в Южной Корее. В России мужскую коллекцию косметики стоит ждать к январю 2019 года.-0-