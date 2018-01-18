Линию одежды в честь Байконура представят казахстанские дизайнеры в Париже

18 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Линию одежды, посвященную Байконуру, представят казахстанские дизайнеры на Неделе моды Oriental Fashion Week в Париже 24-25 января.
Авторы коллекции - Динара Сатжан и Бауыржан Сагиев. "Коллекцию мы посвятили Байконуру, потому что это первый и самый большой космодром в мире, - пояснила на пресс-конференции Динара Сатжан. - Люди могут не знать какие-то города, но Байконур, я думаю, и Юрия Гагарина знают точно".
Казахстанский дизайнер Аида Кауменова подготовила для Парижа бархатную коллекцию с эксклюзивным авторским принтом. Наиль Байкучуков готовит коллекцию с люневильской вышивкой. Это тюлевые и шифоновые платья со сказочными сюжетами.-0-
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