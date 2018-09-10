Лолита предложила лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8 сентября на международном музыкальном конкурсе "Новая волна" звезды российской эстрады Филипп Киркоров и Николай Басков представили клип на свою новую песню "Ибица". И пока фанаты исполнителей пытаются понять, как относиться к такому виду творчества артистов, коллеги во всю обсуждают новинку. Свое мнение о клипе высказала Лолита Милявская, выложив на своей странице в Instagram небольшой, откровенно постановочный ролик, где она смотрит этот клип на телефоне и, не стесняясь, комментирует его.-0-
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