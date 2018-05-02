Lovely Мinsk. Турецкие авиалинии представили видеоролик о белорусской столице

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие авиалинии (Turkish Airlines) представили на своей странице в Facebook видеоролик "Минск. Прекрасная столица Беларуси", в котором показана красота и основные достопримечательности города, сообщает БЕЛТА.

Минск представлен как "город, расположенный между Востоком и Западом Европы".

На видео можно разглядеть проспект Независимости, площадь Победы, Красный костел, Свято-Духов кафедральный собор, Национальную библиотеку, Ботанический сад и др.

"Давайте откроем Минск вместе", - предлагают Турецкие авиалинии.

Турция традиционно является одним из популярных направлений для отдыха и оздоровления белорусских граждан. В 2016 году эту страну посетили более 57,5 тыс. организованных белорусских туристов и экскурсантов, в 2017-м - свыше 140 тыс. Возрастает популярность отдыха в Беларуси и у турецких граждан. В 2017 году Беларусь посетили около 31,5 тыс. туристов из Турции, что более чем на 6% превышает уровень 2016-го. Особой популярностью у турецких туристов пользуются Минск, национальные парки, отдых в агроусадьбах.-0-