Майкл Дуглас заранее опроверг обвинения в домогательствах

Актер Майкл Дуглас опроверг возможные обвинения в свой адрес в сексуальных домогательствах. Многих знаменитых мужчин обвиняли в сексуальных домогательствах в рамках кампании #MeToo. Некоторым из них даже пришлось оставить свои должности. Майкл Дуглас, судя по всему, решительно настроен не попасть в их число.

Юрист Дугласа добыл информацию о том, что против обладателя "Оскара" его бывшая сотрудница готовит статью в одно американское издание с обвинениями в сексуальных домогательствах. Актер решил не ждать выхода материала в свет и заранее выступил с опровержением.

Майкл Дуглас пояснил, что инцидент якобы произошел в 1980-х годах, когда женщина работала на него. Он якобы приставал к ней и занимался публичной мастурбацией. Все это актер назвал ложью и фальсификацией. Но вот то, что он мог непристойно выражаться в присутствии своих сотрудников, он не отрицает.

Кроме этого, в своем заявлении Дуглас выразил поддержку акции #MeToo. И пригразил своей экс-сотруднице судом, если статья все же будет опубликована.