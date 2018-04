Майочуп или кетчунез? В США выпустят соус из кетчупа и майонеза по просьбе пользователей Twitter

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США выпустят соус из кетчупа и майонеза по просьбе пользователей соцсети Twitter. Об этом пишут СМИ.

Началось все с того, что бренд соусов Heinz запустил в Twitter шуточный опрос. Пользователям предлагалось ответить на вопрос: "Хотите ли вы увидеть майочуп в магазинах?" При этом производитель соусов пообещал, что выпустит подобный продукт, если за него проголосуют 500 тыс. пользователей.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes” and we'll release it to you saucy Americans.

В итоге свыше 510 тыс. пользователей проголосовали за майочуп. Представители Heinz заявили, что новинка появится в магазинах США до конца 2018 года.

We heard you saucy Americans and we're bringing you our version of the delicious duo you've been eating for years. Are you Team Mayochup or should we call it something else? Let us know your thoughts! pic.twitter.com/q0PRofYOO5