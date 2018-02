Мальчик, проигнорировавший Джастина Тимберлейка, стал мемом в интернете

Ночью с четвертого на пятое января прошел финал Национальной футбольной лиги США, на котором выступил Джастин Тимберлейк. Правда, после мероприятия все обсуждали не выступление певца, а простого ребенка, который проигнорировал Тимберлейка.

Во время своего выступления Джастин Тимберлейк вышел на трибуны к фанатам. И пока все сходили с ума от того, что знаменитость так близко, один мальчик просто "лазил" в своем смартфоне. Это попало на камеру, и видео моментально распространилось по интернету. Потом оказалось, что ребенок просто включал камеру, чтобы сделать селфи с Джастином, но поток шуток это все равно не остановило.

Watching this cool teen was the best part of the halftime show #SBLII pic.twitter.com/FYAvwY6jJy

Некоторые шутили, что в это время парень гуглил: "Кто такой Джастин Тимберлейк?"

Другие же обратили внимание на странного мужчину на заднем плане, который снимает Тимберлейка сразу на два телефона.

Everyone is talking about #selfiekid but can we take a second to realize this man in the back has two phones? pic.twitter.com/Dq67oCfcG5