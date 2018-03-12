Мартин Фриман снимется в новом комедийном сериале

Пока поклонники сериала "Шерлок" ждут выхода нового сезона, актеры не сидят на месте. Мартин Фриман, сыгравший доктора Ватсона, будет сниматься в новом комедийном сериале.

Фриману досталась главная роль в комедийном проекте под названием "Заводчики". Сериал снимает BBC в сотрудничестве с американским FX. Помимо Мартина Фримана, в новом сериале снимутся Майкл Гэмбон и Дэйзи Хаггард.

О сюжете будущего проекта пока что известно мало, однако сообщается, что посвящен он будет теме воспитания детей.-0-