Мартин Фриман снимется в новом комедийном сериале

Пока поклонники сериала "Шерлок" ждут выхода нового сезона, актеры не сидят на месте. Мартин Фриман, сыгравший доктора Ватсона, будет сниматься в новом комедийном сериале.
Фриману досталась главная роль в комедийном проекте под названием "Заводчики". Сериал снимает BBC в сотрудничестве с американским FX. Помимо Мартина Фримана, в новом сериале снимутся Майкл Гэмбон и Дэйзи Хаггард.
О сюжете будущего проекта пока что известно мало, однако сообщается, что посвящен он будет теме воспитания детей.-0-
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