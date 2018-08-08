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СМИ Беларуси

Marvel лишит Netflix своих фильмов

Калейдоскоп 08.08.2018 | 17:28

Сразу после запуска компанией Walt Disney своего собственного потокового сервиса фильмы студии Marvel перестанут появляться в сети Netflix. Об этом сообщает издание The NY Times.

Последним проектом, который сможет продемонстрировать Netflix, станет фильм "Человек-муравей и Оса".

Это ощутимая потеря для Netflix, ведь компания потеряет не только фильмы студии Marvel, но и всех анимационные фильмы Walt Disney, а также фильмы из серии "Звездные войны".

К тому же, завершив сделку по приобретению медиа-активов компании 21st Century Fox, Walt Disney станет владельцем их масштабной коллекции фильмов и телевизионных проектов.

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Теги
кино, США
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