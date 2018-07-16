Marvel утвердили режиссера сольного фильма о Черной вдове

Недавно появился слух о том, кто получит режиссерское кресло нового блокбастера Marvel. Им стала австралийка Кейт Шортланд. На эту должность рассматривалось более семидесяти человек. Теперь Marvel официально подтвердили информацию и сделали окончательный выбор в пользу Кейт Шортланд.

Инсайдеры сообщают, что сольный фильм будет приквелом всех "Мстителей". Сюжет будет крутиться вокруг шпионажа, расскажет о службе героини в КГБ и событиях после распада СССР. Известно, что в фильме будет сниматься Себастиан Стэн, а это значит, что зрители увидят Зимнего солдата. В комиксах у него с Вдовой романтические отношения. Точных данных об остальном актерском составе пока нет.